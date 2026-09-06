أمينة عرفي تفوز ببطولة لندن كلاسيك للأسكواش

توجت أمينة عرفي نجمة نادي الجزيرة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش والتي اقيمت في إنجلترا خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 144 ألف دولار

وحققت أمينة عرفي الفوز في الدور النهائي على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال الاسكواش المصريين، في مقدمتهم هانيا الحمامي المصنفة الأولى عالمياً، وأمينة عرفي المصنفة الثانية وحاملة لقب النسخة الماضية، وسلمى هاني وفريدة محمد وسنا إبراهيم وزينة مكيوي ومريم متولي وناردين جرس وهنا رمضان ونور هيكل.