طاقم حكام رواندي لمباراة بيراميدز وجورماهيا بالقاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعيين طاقم حكام مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره جورماهيا في الثامنة من مساء الأحد 13 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب الدور التمهيدي، بعد الفوز ذهابا في كينيا بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر.

ويدير مباراة الإياب طاقم حكام من رواندا بقيادة الحكم روزيزا فيدلي، ويعاونه ديدوني موتيمانا المساعد الأول، وإيريك موجابا المساعد الثاني، وصامويل أوكوندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة يوسف آوي من دولة أوغندا، فيما يراقب أداء طاقم الحكام عبد الله الشيري من المغرب.