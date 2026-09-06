القبض على المتهمين بسرقة كشافات إنارة من أمام مطعم بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة كشافات الإنارة والكابلات الكهربائية من أمام المطعم الخاص به بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد الشاكى (مالك مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة كشافات الإنارة والكابلات الكهربائية من أمام المطعم ملكه "كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر".





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "حدائق القبة الجمالية") ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





