رسميًا.. إنتر ميلان يمدد عقد المهاجم الواعد فرانشيسكو بيو إسبوسيتو حتى 2032

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا، اليوم الأحد، تمديد عقد مهاجمه فرانشيسكو بيو إسبوسيتو حتى 2032.

وانضم الواعد فرانشيسكو بيو إسبوسيتو (21 عامًا) لأكاديمية الشباب بالنادي منذ عام 2014، وتدرج في المستويات حتى أصبح لاعباً أساسياً إلى جانب القائد لاوتارو مارتينيز.

وبعد موسمين قضاهما على سبيل الإعارة مع نادي سبيزيا في دوري الدرجة الثانية، عاد إلى سان سيرو عام 2025، وتألق تحت قيادة المدرب كريستيان تشيفو، الذي سبق له العمل تحت قيادته في فريق الشباب.

واحتفل إسبوسيتو بعيد ميلاده الحادي والعشرين في يونيو الماضي، وسجل حتى الآن 12 هدفاً وصنع 8 أهداف في 53 مباراة رسمية مع الفريق الأول لإنتر ميلان.

وعلى الصعيد الدولي، سجّل إسبوسيتو 5 أهداف في تسع مباريات دولية فقط مع المنتخب الإيطالي الأول، وكان أول ظهور له على هذا المستوى في سبتمبر 2025.

وحسب تقارير، فإن العقد الجديد للاعب يتضمن زيادة في الراتب إلى 2.7 مليون يورو في الموسم، مقارنةً بـ 1.85 مليون يورو كان يتقاضاها سابقًا.