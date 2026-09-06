عبد الباسط حمودة يختتم الصيف بأحدث أغانيه "أوت فيت"

يستعد النجم الشعبي عبد الباسط حمودة لطرح احدث اغانية بعنوان (أوت فيت outfit) وذلك خلال الايام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي يظهر فيها ب لوك وشكل مختلف تماما و بذلك تكون في ختام موسم صيف ٢٠٢٦.



أغنية “أوت فيت” من كلمات عماد عبيد و الحان سامر ابو طالب وانتاج هيثم سعيد ڤاس بوكس و توزيع وميكس عمرو الخضري وميكس وماستر مصطفي رؤوف ويتم طرحها خلال الايام القادمه علي جميع المنصات و التطبيقات الموسيقية .



وظهر عبد الباسط حمودة من خلال فيديو كتيزر تشويقي علي منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن الاغنية و نزولها خلال الايام المقبله لجمهوره ومحبية.

