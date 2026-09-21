انفراجة في أزمة سيف فاروق جعفر مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد جلسة جمعت عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، لبحث موقف اللاعب وإنهاء الخلاف القائم.

وشهدت الجلسة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على عودة سيف فاروق جعفر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، وإنهاء برنامج التدريب الفردي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية، في إطار الاستعدادات المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويفتح الباب أمام عودته للمشاركة مع الفريق.