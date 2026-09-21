أحمد السيد: أبناء الزمالك يحاربون بعضهم.. والجميع يقف خلف الخطيب

تحدث أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، عن الأوضاع داخل قطبي الكرة المصرية، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أحمد السيد إن نادي الزمالك يواجه مشكلة تتمثل، من وجهة نظره، في عدم وجود حالة كافية من الدعم والتكاتف بين أبنائه، مشيرًا إلى أن بعض أبناء النادي يدخلون في خلافات بدلًا من مساندة الفريق ومجلس إدارته.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الوضع في الأهلي مختلف، موضحًا أن أبناء النادي يقفون خلف محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في الوقت الحالي، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، حالة من التكاتف داخل القلعة الحمراء.