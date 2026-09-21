تأجيل مران الزمالك بسبب المستحقات.. أحمد شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تأجيل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق كانوا قد منحوا إدارة النادي مهلة حتى موعد مباراة غزل المحلة، للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «لاعبي الزمالك كانوا هيتمرنوا النهارده، لكن كانوا منحوا النادي مهلة حتى موعد مباراة غزل المحلة، وقالوا للمسئولين: إحنا آخرنا ماتش المحلة، نيجي ناخد فلوسنا».

وأوضح شوبير أن مران الزمالك تأجل بسبب أزمة المستحقات المالية، متطرقًا إلى إمكانية دخول أموال صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، إلى خزينة النادي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: «فاتأجل التمرين بسبب الفلوس، طب هل فلوس بيزيرا هتدخل بكره؟ وارد لكن مش مؤكد، لكن المؤكد إنه خلاص تم الإعلان عن صفقة بيزيرا، والفلوس جاية جاية».

وأشار الإعلامي إلى أن مجلس إدارة الزمالك سبق وأعلن أن عائدات كرة القدم سيتم توجيهها إلى قطاع الكرة، وهو ما اعتبره نهجًا جيدًا من جانب إدارة النادي.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «ومجلس إدارة الزمالك اللي قالوا إمبارح إن فلوس الكورة للكورة مش لحاجة تانية، وده كويس ونهج جيد».