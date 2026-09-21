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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري وأبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات القوية والمتلاحقة خلال الفترة المقبلة بعدما واصل الفارس الأبيض انطلاقته المميزة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالتزامن مع نجاحه في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتزداد صعوبة المرحلة المقبلة أمام الزمالك في ظل تلاحم المواجهات المحلية والقارية حيث ينتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري قبل أن يبدأ مشواره في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي.

الزمالك يستعد لقمة الأهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 11 أكتوبر لمتابعة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتمثل المباراة محطة مهمة للفريق الأبيض في مشواره بالمسابقة خاصة مع رغبة الزمالك في مواصلة جمع النقاط والحفاظ على انطلاقته القوية في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

الزمالك يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وعلى الصعيد الأفريقي حجز الزمالك مقعده في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة إيه إس بورت الجيبوتي بنجاح.

وحقق الفريق الأبيض الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-1 قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بعدما انتصر برباعية نظيفة ليحسم التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

ويصطدم الزمالك في الدور المقبل بالجيش الرواندي حيث يخوض الفريق مباراة الذهاب خارج القاهرة على أن تكون مباراة العودة في مصر وفق المواعيد المحددة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تلاحم المباريات يفرض تحديا جديدا

ولا تتوقف ارتباطات الزمالك عند مواجهة الأهلي والجيش الرواندي حيث تتواصل مباريات الدوري سريعا إذ يلتقي الفريق مع بترول أسيوط ثم المقاولون العرب خلال شهر أكتوبر.

ويضع الجهاز الفني للزمالك في حساباته ضرورة التعامل مع ضغط المباريات وتوزيع مجهود اللاعبين خاصة أن الفريق يخوض منافسات محلية وقارية في فترة زمنية قصيرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك × الأهلي
الدوري المصري – الأحد 11 أكتوبر 2026

الجيش الرواندي × الزمالك
دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر 2026

بترول أسيوط × الزمالك
الدوري المصري – 20 أكتوبر 2026

الزمالك × الجيش الرواندي
دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر 2026

الزمالك × المقاولون العرب
الدوري المصري – 28 أكتوبر 2026

ويدخل الزمالك هذه المواجهات بطموحات كبيرة في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري إلى جانب استكمال مشواره القاري والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أفريقيا.

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