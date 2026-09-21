أيمن يونس ينتقد إدارة الزمالك: كل اللي بيحصل في النادي تهريج

فتح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة النادي، منتقدًا طريقة إدارة الأوضاع داخل القلعة البيضاء، وما تشهده الفترة الأخيرة من أزمات تتعلق باللاعبين والجانب المالي.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «CBC»، إن ما يحدث داخل الزمالك قد يؤدي إلى تراجع النادي، محذرًا من الوصول إلى وضع مشابه لما مر به نادي الإسماعيلي.

وأضاف: «أنتم عاوزين توقعوا الزمالك ويكون زي الإسماعيلي في يوم من الأيام».

وتابع أيمن يونس: «الفقر خلى نادي الزمالك مستباح في لاعبيه، وخلى واحد زي بيزيرا يلوي ذراع النادي».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الأوضاع المالية تؤثر على قدرة النادي في التعامل مع لاعبيه،: «الزمالك لو غني كان مين يقدر يقول أنا ماشي من النادي».

وانتقد أيمن يونس طريقة عمل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن دوره الأساسي هو الإدارة وليس الإنفاق من أمواله الخاصة، قائلًا: «مجلس الإدارة المفروض يدير مش ييجي يصرف».

وأضاف: «مجلس الإدارة المفروض يدير مش ييجي يصرف، وكل اللي بيحصل في الزمالك تهريج».