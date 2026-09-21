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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سبب عدم تجديد إعارة أفشة من الأهلي

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
حمزة شعيب

 

كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أسباب عدم تجديد إعارة محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الماضي.

وكان محمد مجدي أفشة قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادمًا من النادي الأهلي.

رئيس الاتحاد السكندري يوضح موقف أفشة

وقال محمد أحمد سلامة في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «محمد مجدي أفشة كان يريد العودة مرة أخرى إلى صفوف الأهلي، وأبلغني بذلك».

وأضاف: «عندما انتهى الموسم، تحدث معي أفشة وأبلغني برغبته في العودة إلى الأهلي، ولكن في حال رحيله عن صفوف الأهلي، سيعود مرة أخرى إلى الاتحاد».

وتابع: «لم ننتظر موقف الأهلي النهائي بشأن استمرار أفشة من عدمه، ووضعنا خططًا بديلة لتعويضه في الاتحاد السكندري، وبالفعل نجحنا في ذلك».

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