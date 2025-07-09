أحمد حسن كوكا يرفض التجديد للأهلي ويرغب في الاحتراف الأوروبي |تفاصيل

رد أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، على سؤال أحد متابعيه: "مش ناوي تيجي الأهلي؟"، عبر خاصية «الستوري» بحسابه على موقع إنستجرام، قائلاً: «مين عارف بكرة مخبّي إيه؟».

كوكا يرفض عرض الأهلي

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد حسن كوكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر مُقرّب من أحمد حسن كوكا: اللاعب يرفض تجديد عقده مع الأهلي بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا، وقد يوافق على التجديد إذا حصل على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال تلقّي عرض أوروبي".