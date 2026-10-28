جمال محمد علي: منحنا 8000 رخصة للمدربين حتى الآن.. ومصر تستحق المزيد

أكد جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن عدد الرخص التدريبية التي تم استخراجها للمدربين في مصر وصل إلى 8000 رخصة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم ومكانة الكرة المصرية، التي تستحق حصول عدد أكبر من المدربين على الرخص التدريبية.

وقال جمال محمد علي، في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة “مودرن إم تي أي”، إن مصر تمتلك العديد من المحاضرين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنه سيتم افتتاح الدورة رقم 129 للمدربين في القاهرة، في إطار جهود تطوير الكوادر التدريبية.

وأضاف مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة أن الاتحاد يتقدم بطلب للحصول على رخصة Pro من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل سنوي، وعادة ما تتم الموافقة على الطلب بعد شهرين، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على توفير فرص أكبر للمدربين المصريين للحصول على الرخص المتقدمة.

وشدد جمال محمد علي على أن تطوير المدرب يعتمد على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، معتبرًا أن الدمج بين الجانبين يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التطوير، ويساعد المدرب على اكتساب الخبرات اللازمة.

وأوضح أن لكل مدرب فلسفته الخاصة التي يحدد من خلالها طريقة اللعب المناسبة لفريقه، لافتًا إلى الاستعانة بنماذج عالمية، مثل مانشستر سيتي وبرشلونة، للاستفادة من تجاربها الفنية وأساليبها التدريبية.

وأكد جمال محمد علي أن اتحاد الكرة يتحمل المسئولية الأولى عن تطوير المدربين، على أن يأتي بعد ذلك دور المدرب نفسه في تثقيف ذاته وتطوير قدراته الفنية باستمرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه للمدرب المصري، مشيرًا إلى أن بعض المدربين المصريين تركوا بصمة مؤثرة في الكرة المصرية، في الوقت الذي لم ينجح فيه العديد من المدربين الأجانب في تقديم الإضافة المنتظرة للكرة المصرية.