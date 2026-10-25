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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبات الفيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

الكابتن حسام وإبراهيم حسن وزيكو
الكابتن حسام وإبراهيم حسن وزيكو
حسام الفقي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن العقوبات الموقعة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسؤولي الجبلاية يدرسون حاليًا الحيثيات التفصيلية للعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب المنتخب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القرارات ومحاولة تخفيف العقوبات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن اتحاد الكرة تسلم بالفعل الحيثيات التفصيلية للقرارات، ويعمل حاليًا على فحصها ودراستها بدقة، بالتنسيق مع المختصين، لتحديد الموقف القانوني بصورة كاملة قبل اتخاذ الخطوة المقبلة.

مصدر باتحاد الكرة: العقوبات قاسية ومجحفة
وأضاف المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة يرون أن العقوبات الصادرة بحق الثلاثي قاسية ومجحفة، خاصة عند مقارنتها بعقوبات أخرى في وقائع مشابهة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى دراسة جميع التفاصيل القانونية المرتبطة بالقرار، من أجل تحديد أوجه الاعتراض التي يمكن الاستناد إليها في الاستئناف.
وأوضح أن العقوبات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة ثلاث مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة خمس مباريات، وهو ما يدفع الاتحاد إلى التحرك قانونيًا لمحاولة تقليص فترات الإيقاف.
تحرك قانوني لتخفيف عقوبات حسام وإبراهيم حسن وزيكو
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يبحثون عن أفضل مسار قانوني يمكن اتباعه لتخفيف العقوبات، من خلال مراجعة الحيثيات والأسباب التي استندت إليها لجنة الانضباط في إصدار قراراتها، وتجهيز مذكرة استئناف مدعومة بالدفوع والأسانيد القانونية.
وأكد أن الاتحاد لن يتخذ أي خطوة قبل الانتهاء من دراسة الملف بصورة سليمة ودقيقة، بما يضمن الاستناد إلى اللوائح والإجراءات المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الطعن على العقوبات خلال ساعات أو أيام
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يدرس تقديم الطعن على القرارات خلال الساعات المقبلة أو خلال أيام، وفقًا لما تسفر عنه مراجعة الحيثيات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد على أن الهدف من التحرك هو محاولة تخفيف العقوبات المفروضة على الثلاثي، مع التأكيد أن أي تعديل لفترات الإيقاف يظل مرهونًا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد دراسة الاستئناف والدفوع المقدمة من الجانب المصري.


وكان أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، تلقيه قرارات من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا"، بإيقاف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ثلاث مباريات لكل منهما، واللاعب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خمس مباريات.
وقال الاتحاد المصري، في بيان، إنه طلب رسميا الحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للعقوبات، لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقا للوائح فيفا.
ولم يورد البيان تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى كل من الثلاثة أو الحيثيات التي استندت إليها لجنة الانضباط في قراراتها.
وجاءت العقوبات بعد مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم، التي انتهت بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16.

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري قرارات لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم

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