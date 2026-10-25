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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يلتقي وزيرة البيئة البريطانية لبحث تعزيز التعاون في مجالات المياه والمناخ

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشئون البيئة والغذاء
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشئون البيئة والغذاء
حنان توفيق

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشئون البيئة والغذاء والشئون الريفية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، ومناقشة آليات تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات عملية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الدكتور سويلم ، على أهمية الشراكة مع المملكة المتحدة باعتبارها شريكًا مهمًا في دعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، خاصة مع تشابه تحديات تغير المناخ التى تواجه البلدين، مشيرًا إلى تنامي التعاون بين البلدين خلال عام ٢٠٢٦، وما شهدته الفترة الماضية من مشاورات حول الشراكة في مجال النمو الأخضر، والتنسيق بشأن قضايا المناخ والمياه، والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦.

وأشار الدكتور سويلم ، إلى توقيع اتفاقية النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال إعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج محددة ضمن خطة عمل مشتركة، وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنسيق الجهود وتطوير المبادرات ذات الأولوية، مشيرا لإمكانية تبادل الخبرات في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار الأخضر، وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على مواجهة التغيرات المناخية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات المعالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، الإدارة الذكية للمياه، والري الحديث، والرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر، والحلول القائمة على الطبيعة، وتطوير البنية التحتية ومحطات الرفع، وبناء القدرات والبحث العلمي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه المجالات.

كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة ودول حوض النيل، من خلال الربط بين الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات المياه بالقارة الأفريقية والخبرات والتمويل البريطاني. 

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور سويلم آلية التمويل المجمّع الإقليمية التي أطلقتها مصر لتمويل مشروعات التنمية بدول حوض النيل برأسمال مبدئي قدره ١٠٠ مليون دولار، إلى جانب دور "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA في تدريب الكوادر الأفريقية، ومرفق المياه الأفريقي في دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق فني مشترك لتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق في ملفات المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦.

والمملكة المتحدة وزيرة الدولة البريطانية الشراكة المصرية البريطانية حوض النيل

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