تفاصيل 3 محطات جديدة تصل الخط الثاني لمترو الأنفاق بالأتوبيس الترددي

تستعد وزارة النقل لدراسة توسعات جديدة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، تستهدف تعزيز الربط بين وسائل النقل الجماعي وتسهيل حركة المواطنين بين شبرا الخيمة والطريق الدائري، بما يسهم في تقليل التكدس المروري وتحسين كفاءة التنقل اليومي، خاصة في المناطق المحيطة بميدان المؤسسة ومحطة شبرا الخيمة.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق دراسة مد الخط الثاني للمترو حتى الطريق الدائري، بما يتيح الربط المباشر مع محطة الأتوبيس الترددي السريع BRT، ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع بحث إمكانية استكمال التوسعات مستقبلا حتى مدينة قليوب.

3 محطات جديدة بامتداد الخط الثاني للمترو

تتضمن المرحلة المقترحة مد الخط الثاني لمترو الأنفاق بعد محطة شبرا الخيمة لمسافة تصل إلى 3.2 كيلومتر، من خلال إنشاء 3 محطات جديدة هي بيجام وميت نما والطريق الدائري.

ومن المقرر أن تتيح المحطة الأخيرة تبادل الخدمة بين مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي السريع BRT، بما يسهل انتقال الركاب بين وسائل النقل الجماعي، ويوفر خيارات إضافية للتنقل من وإلى المناطق الواقعة على امتداد الطريق الدائري.

وتشمل خطط الوزارة دراسة استكمال مد الخط الثاني من الطريق الدائري حتى مدينة قليوب، في إطار التوسع في شبكات النقل الجماعي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للركاب في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأكد الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تدرس مشروع امتداد الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى الطريق الدائري، إلى جانب بحث إمكانية مد الخط لاحقا حتى مدينة قليوب.

التكامل مع الأتوبيس الترددي لتقليل الازدحام

يستهدف المشروع المقترح استيعاب الزيادة في الطلب على وسائل النقل العام على هذا المسار، وتحقيق التكامل بين مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي السريع BRT ووسائل النقل الأخرى المتاحة على الطريق الدائري.

ومن المتوقع أن يسهم الربط بين هذه الوسائل في تسهيل انتقال المواطنين وتقليل الضغط على محطة شبرا الخيمة، إلى جانب الحد من التكدس المروري والاختناقات والحوادث، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل جماعي آمنة وحديثة وصديقة للبيئة.

كما يستهدف المشروع تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بما يساعد على خفض تكاليف الصيانة واستهلاك الموارد والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن حركة المركبات على الطرق.

تحديث أنظمة الخط الثاني لمترو الأنفاق

بالتوازي مع دراسة التوسعات الجديدة، تعمل وزارة النقل على تطوير عدد من الأنظمة القائمة بالخط الثاني للمترو، من خلال استبدال الأنظمة القديمة بأخرى حديثة، تشمل الإشارات والتحكم المركزي والاتصالات، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي لهذه الأنظمة لمدة تصل إلى 25 عاما إضافية.

وتتضمن الدراسات المرتبطة بأعمال التطوير بحث إمكانية تركيب أبواب على الأرصفة، إلى جانب تقييم حالة الأعمال المدنية للخط ومراجعة الأنظمة التي لم يشملها عقد التطوير، بهدف تحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.

أهداف تطوير أنظمة الخط الثاني للمترو

تستهدف خطة التطوير رفع كفاءة عدد من الأنظمة والتجهيزات، من بينها التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة، مع العمل على إطالة عمرها الافتراضي لمدة تصل إلى 25 عاما إضافية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الأعمال إلى معالجة المشكلات الناتجة عن تقادم بعض الأنظمة وصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة لها، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة تساعد على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب وتعزيز كفاءة التشغيل.

ومن المنتظر أن يسهم تحديث الأنظمة في تقليل أعباء الصيانة وتكاليف التشغيل على المدى الطويل، بما ينعكس على كفاءة مرفق مترو الأنفاق واستدامة خدماته.

4 تحالفات لتأهيل أنظمة المترو

وفي إطار الإجراءات المرتبطة بمشروع تطوير الأنظمة، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء في أكتوبر 2022 من تأهيل 4 تحالفات للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير، وهي كولاس ريل وألستوم وشركة EEB الصينية وشركة TSO الفرنسية.

كما تمت الموافقة على التعاقد مع تحالف الشركات الألماني DB-E&C-EHAF لتنفيذ الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد مستندات الطرح على المقاولين، والمساعدة في إجراءات الطرح والتقييم والترسية والتعاقد.

وتم توقيع العقد مع التحالف الاستشاري، فيما يجري إعداد مستندات الطرح تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير الأنظمة ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو الأنفاق.