وفاة مهندس في حادث أتوبيس في المنيا

خيم الحزن على أهالي المنيا ، عقب وفاة المهندس عمر طارق، أحد ضحايا حادث أتوبيس طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، إذ نعاه أصدقاؤه ومعارفه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة وحرصه على الالتزام بتعاليم الدين.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبارات النعي للمهندس عمر طارق، مؤكدين أنه كان حافظًا للقرآن الكريم، ومشهودًا له بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين كل من عرفوه.

وأشار أحد المقربين من الراحل إلى أنه كان يحرص على أداء الصلوات في المسجد، ومواظبًا على حضور حلقات الذكر والدروس الدينية، إلى جانب اهتمامه بدراسة العلوم القرآنية والدينية، وهي جوانب ظلت حاضرة في كلمات أصدقائه ومحبيه خلال نعيه.

وعبّر أصدقاؤه عن حزنهم لرحيله، مستعيدين مواقفه الطيبة وسمعته الحسنة، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة لتقديم العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وشهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أمس الثلاثاء، حادث تصادم بين أتوبيس ركاب تابع لشركة «أمواج» وسيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالأسمنت، ما أسفر، بحسب المعلومات المتداولة، عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

