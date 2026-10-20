كان في رحلة علاج من الأورام.. مصرع ياسين ووالدته الطبيبة في حادث أتوبيس المنيا

لقي الطفل ياسين محمد، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدارس النيل المصرية الدولية، فرع المنيا، ووالدته الدكتورة سالي مصطفى، مصرعهما في حادث تصادم أتوبيس ركاب تابع لشركة «أمواج» مع سيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أثناء توجههما إلى القاهرة لاستكمال رحلة علاج الطفل من مرض السرطان.

وكان ياسين يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، ويسافر برفقة والدته إلى القاهرة لاستكمال علاجه، قبل أن تنتهي رحلتهما بوفاتهما في الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وكان طريق مصر أسيوط الغربي قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم 8 من أبناء محافظة المنيا، وفقًا للأسماء المتداولة بشأن الحادث