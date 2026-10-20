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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحزن يخيم على العوايسة بالمنيا والأهالي ينتظرون وصول جثمان الدكتورة هدير ضحية الأتوبيس

وفاة الدكتورة هدير
وفاة الدكتورة هدير
ايمن رياض

خيّم الحزن على أهالي قرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط شمال  المنيا، عقب وفاة الدكتورة هدير أيمن محمد، أخصائية العلاج الطبيعي، إحدى ضحايا حادث تصادم الأتوبيس مع سيارة نقل على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، فيما ينتظر الأهالي وصول جثمانها إلى مسقط رأسها لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، بعد تلقي نبأ وفاة هدير، التي كانت تعمل أخصائية للعلاج الطبيعي.

ويترقب أهالي قرية العوايسة وصول الجثمان، استعدادا لتشييعه ووداعها إلى مثواها الأخير، وسط مشاعر الحزن على رحيلها.

كانت الأجهزة الأمنية ، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود جثامين ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف إلى موقع الحادث وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي فيما وُزعت الجثامين على مستشفَي سنورس وطامية المركزيين بمحافظة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضحايا واستكمال أعمال تحديد هوية الجثامين المجهولة الهوية وتسليمها إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
 

المنيا سمالوط حادث وفاة

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