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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبورة كثيفة صباحًا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء والبحر الأحمر

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، خاصة بوسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البلاد تشهد غدًا الإثنين فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة.

وأضافت أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول في مناطق من وسط سيناء، وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، إلى جانب مناطق من الصحراء الشرقية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، فيما يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح.

وأوضحت شاكر أنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بُعد من أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، فضلًا عن احتمالات حدوث البرق في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشأن تطورات الحالة الجوية.

النشرة الجوية من 27 إلى 31 أكتوبر

وبحسب النشرة الجوية للفترة من الثلاثاء 27 أكتوبر حتى السبت 31 أكتوبر، تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، التي قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر حتى الخميس 29 أكتوبر، مع توقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد 31 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 35 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، بينما يميل إلى البرودة ويصبح باردًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي ختام تصريحاتها، ناشدت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الرسمية، تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس خلال فصل الخريف.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار السيول

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