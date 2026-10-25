قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الأهلي أمام كيتارا: «اللي هيقصر هيشوف الذل.. النادي الأهلي خيره على الكل»
تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.. تكريم رئاسي لطلاب هندسة القاهرة خلال حفل ختام منتدى مصر 2026
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تفتح باب التقدم للدورة الرابعة من منحة هيكل لصحافة البيانات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أ ش أ

أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فتح باب التقديم للدورة الرابعة من منحة محمد حسنين هيكل لصحافة البيانات للعام 2026–2027، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تمديد موعد التقدم.

والمنحة برنامج تدريبي تطبيقي يعمل فيه كل متدرب، منذ اليوم الأول، على مشروع صحفي قائم على البيانات، بتوجيه فردي مستمر من مرشدين متخصصين، حتى يصل إلى قصة مكتملة قابلة للنشر. ويشارك في التدريب نخبة من مدربي صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات، على أن يُختار 25 صحفيًا مصريًا وعربيًا، إلى جانب خمسة متدربين احتياطيين.

وتغطي المنحة دورة عمل صحافة البيانات من البداية إلى النهاية، بدءًا من تطوير أفكار القصص وصياغة السؤال الصحفي، مرورًا بالحصول على البيانات في السياق المصري وبناء قواعد البيانات الخاصة، والأمان الرقمي وحماية البيانات والمصادر، واستخلاص البيانات من الوثائق ومصادر البيانات المفتوحة، ومعالجتها.

كما يتناول البرنامج التحقق من البيانات والصور والفيديو والوثائق والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، والتحليل وتبسيط الأرقام للقارئ، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات، وصولًا إلى بناء القصة وتحريرها، والتمثيل البصري والخرائط والسرد التفاعلي، ثم الإنتاج والنشر.

ويشترط أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة الصحفيين، أو صحفيًا عربيًا مقيمًا في مصر.

نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل مشروع صحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

الدولار

يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك

ترشيحاتنا

المتهمين

تصوير فتيات في غرف تغيير الملابس.. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة القليوبية

المتهم

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على الفيس بوك

الحملات الأمنية

حملات أمنية مكبرة على الإشغالات أسفل محور عمرو بن العاص

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد