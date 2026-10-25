نقابة الصحفيين تفتح باب التقدم للدورة الرابعة من منحة هيكل لصحافة البيانات

أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فتح باب التقديم للدورة الرابعة من منحة محمد حسنين هيكل لصحافة البيانات للعام 2026–2027، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تمديد موعد التقدم.

والمنحة برنامج تدريبي تطبيقي يعمل فيه كل متدرب، منذ اليوم الأول، على مشروع صحفي قائم على البيانات، بتوجيه فردي مستمر من مرشدين متخصصين، حتى يصل إلى قصة مكتملة قابلة للنشر. ويشارك في التدريب نخبة من مدربي صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات، على أن يُختار 25 صحفيًا مصريًا وعربيًا، إلى جانب خمسة متدربين احتياطيين.

وتغطي المنحة دورة عمل صحافة البيانات من البداية إلى النهاية، بدءًا من تطوير أفكار القصص وصياغة السؤال الصحفي، مرورًا بالحصول على البيانات في السياق المصري وبناء قواعد البيانات الخاصة، والأمان الرقمي وحماية البيانات والمصادر، واستخلاص البيانات من الوثائق ومصادر البيانات المفتوحة، ومعالجتها.

كما يتناول البرنامج التحقق من البيانات والصور والفيديو والوثائق والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، والتحليل وتبسيط الأرقام للقارئ، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات، وصولًا إلى بناء القصة وتحريرها، والتمثيل البصري والخرائط والسرد التفاعلي، ثم الإنتاج والنشر.

ويشترط أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة الصحفيين، أو صحفيًا عربيًا مقيمًا في مصر.