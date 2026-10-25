رعب في كاليفورنيا.. سائق يصطدم بـ30 شخصًا يقودون دراجات ومقـ..تل اثنين

لقي راكبا دراجات مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر حادث دهس مروع وقع في مونتكلير بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، حيث صدمت سيارة يقودها سائق مخمور مجموعة من راكبي الدراجات “30 راكبا ” احتفالاً بالهالوين، ثم لاذ بالفرار، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

كان نحو 30 راكب دراجة يتجهون شرقًا على شارع كينجسلي بالقرب من جادة تيودور حوالي الساعة 10:39 مساءً يوم السبت، عندما صدمت سيارة متجهة غربًا عددًا منهم، بحسب شرطة مونتكلير.

وأُعلن عن وفاة أحد راكبي الدراجات في مكان الحادث بعد دقائق.

كما توفيت امرأة نُقلت إلى المستشفى فجر الأحد. أما الراكب الثالث فقد أصيب بجروح بالغة وحالته مستقرة.