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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا

تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا
تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا
خاطر عبادة

تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، السبت، وكان على متنها ثلاثة أشخاص.

تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا


وذكرت إدارة إطفاء سان خوسيه أن الطائرة ذات المحرك المروحي سقطت في منطقة تقاطع طريق كابيتول السريع مع شارع إكسكاليبور بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل، وكان بداخلها شخصان بالغان وطفل.وأضافت الإدارة أنه تم نقل الركاب الثلاثة إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم "من باب الاحتياط الشديد".

وأكدت أن الحادث لم يشمل أي مركبات أخرى، وأسفر عن تسرب طفيف للوقود تمت السيطرة عليه وامتصاصه، فيما أظهرت صور من الموقع مقدمة الطائرة المحطمة والمنحنية على الطريق.

تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا

وعندما طلبت صحيفة "كاليفورنيا بوست" تعليقاً من إدارة الإطفاء، أحالتها إلى بيانها الرسمي المنشور على منصة X.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد فقط من واقعة مشابهة ليلة الجمعة في مطار ريد هيلفيو بسان خوسيه، حيث أعلنت إدارة الإطفاء: "هبطت طائرة صغيرة اضطرارياً بسبب عطل في جهاز الهبوط، ولم يُصب الشخصان اللذان كانا على متنها، وتمكنا من الخروج بمفردهما، دون تسجيل أي تسرب للوقود".

كاليفورنيا تحطم طائرة صغيرة أمريكا

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