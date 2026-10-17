أمريكا: أوامر إخلاء بسبب حريق غابات يلتهم مساحات شاسعة بولاية كاليفورنيا

صدرت أوامر إخلاء لأجزاء من مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، بينما واصل رجال الإطفاء جهودهم طوال الليل للسيطرة على حريق سريع الانتشار.

وأفاد مسئولو هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج، اليوم /السبت/ بأن نطاق الإخلاء يضم نحو 4600 منزل وما يقرب من 16 ألف نسمة.. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

واندلع الحريق، منتصف نهار أمس، في مدينة سان كليمنتي، وأتى على ما لا يقل عن 465 فدانا حتى الآن، وفقا لمسئولي الإطفاء.

بدوره، قال قائد هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج: إنه "بسبب الظروف الجوية والتضاريس، تحرك هذا الحريق بسرعة".

وأوضح المسئولون أن حريق الأعشاب هدد عدة منشآت، حيث تضرر أو دُمر ما لا يقل عن ستة منازل حتى الآن، ولم يُصب أي من السكان، في حين تعرض اثنان من رجال الإطفاء لإصابات.

وأشار المسئولون إلى أن نحو 400 رجل إطفاء يعملون على احتواء الحريق، بينما يتوجه 400 آخرون إلى الموقع للمساندة.