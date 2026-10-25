6349 وظيفة شاغرة بوزارة العمل في 11 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل طرح 6349 فرصة عمل جديدة داخل 46 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تستهدف توسيع فرص التشغيل أمام الشباب والباحثين عن عمل، وتوفير وظائف تساعد على تحقيق الاستقرار المهني والاقتصادي.

وتتنوع الوظائف المعلنة بين المجالات الهندسية والفنية والزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب وظائف الأمن والحراسة والمبيعات والمطاعم والتمويل والخدمات، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتقدمين وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم المهنية.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحد من البطالة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وربط مهارات الشباب باحتياجات الشركات والمنشآت الإنتاجية، مع إتاحة التقدم من خلال مديريات العمل أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو التواصل المباشر مع الشركات وفقًا لإجراءات كل وظيفة.

ما المحافظات التي تتوافر بها فرص العمل الجديدة؟

تشمل فرص العمل المعلنة 11 محافظة، هي القاهرة والشرقية وبني سويف والمنوفية والوادي الجديد والإسكندرية والسويس والأقصر والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد.

وتستهدف النشرة إتاحة فرص متنوعة للباحثين عن عمل في عدد من المحافظات، مع اختلاف التخصصات المطلوبة وأعداد الوظائف من شركة إلى أخرى، بما يسمح للمتقدمين بالبحث عن الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومجالات خبراتهم.

وتتضمن الوظائف احتياجات في المصانع والشركات العاملة في قطاعات الإنتاج والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوات الصحية والكهرباء والطاقة والتجارة والتوزيع، إلى جانب شركات الأمن والحراسة والخدمات المالية والمطاعم والتنمية الزراعية.

ماذا قال وزير العمل عن فرص التوظيف الجديدة؟

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن توسيع فرص التوظيف يأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع شركات القطاع الخاص لفتح مسارات جديدة للتشغيل، بالتوازي مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات.

وأوضح الوزير أن ربط التدريب بمتطلبات أصحاب الأعمال يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة، ويزيد فرص حصول الشباب على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

ودعا الباحثين عن عمل إلى الاطلاع على الوظائف المتاحة واختيار الفرص الملائمة لهم، مؤكدًا مواصلة العمل على تحويل احتياجات الشركات إلى فرص توظيف فعلية تدعم الإنتاج وتوفر مصادر دخل للشباب.

كيف تتابع وزارة العمل التعيينات وتضمن حقوق العاملين؟

شدد حسن رداد على أن مسؤولية وزارة العمل لا تنتهي عند الإعلان عن الوظائف، بل تشمل متابعة مدى جديتها والتحقق من التزام الشركات بالقوانين المنظمة للعمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين.

ووجّه مديريات العمل بالمحافظات إلى متابعة إجراءات التقديم وتقديم التيسيرات اللازمة للراغبين في الالتحاق بالوظائف، بما يدعم وصول الفرص المعلنة إلى مستحقيها.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتوفير فرص العمل، في ظل دور الشركات في دعم الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التوفيق بين احتياجات المنشآت والمهارات المتاحة لدى الشباب.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل الجديدة؟

تضم نشرة التوظيف فرصًا لدى شركات تعمل في قطاعات متنوعة، وتأتي التخصصات وأعداد الوظائف الواردة في الإعلان على النحو الآتي.

وظائف شركة سبايدر للصيانة

30 مهندسًا زراعيًا.

25 فني مكافحة آفات.

وظائف جولدن دتيس لاستصلاح الأراضي

1 مهندس مشروعات.

3 مديرين إداريين.

4 مسؤولين مشتريات.

2 ميكانيكي معدات.

وظائف ستارتكس للمنسوجات

13 عامل إنتاج.

وظائف كايرو فاشون للملابس الجاهزة

10 عمال سنجر.

5 عمال أوفر.

2 عامل مقصدار.

وظائف بيورس للصناعات الغذائية

2 مهندس ميكانيكا.

1 مهندس كهرباء.

2 فني كهرباء.

6 فني نفخ.

وظائف أي للكهرباء والطاقة

70 فني كهرباء.

وظائف شركة أمانكو لنقل الأموال

40 مشرف تغذية.

20 سائقًا.

10 عمال فرز.

وظائف كندة العالمية لتجارة وإدارة المطاعم

25 مساعد شيف.

25 من فريق الصالة.

30 من فريق العمل.

وظائف شركات الأمن والحراسة

فالكون لخدمات الأمن: 20 فرد أمن.

تريبيل أس للأمن والحراسة: 150 فرد أمن.

بلاك شادو للأمن والحراسة: 10 مشرفي أمن و30 فرد أمن.

بروسبر إيجيبت لخدمات الأمن والحراسة: 600 مشرف وفرد أمن، و10 مشرفين عموم، و1 مدير موقع.

وظائف الدولية لتكنولوجيا الغزل

10 عمال إنتاج.

2 فني صيانة.

وظائف شركة كاش للتمويل متناهي الصغر

5 أخصائيي تمويل.

وظائف مونتانا لتصنيع الأدوات الصحية

20 عامل إنتاج.

وظائف الشركة المتحدة للصناعات الحيوية

10 صيادلة.

وظائف هواي لتصنيع الأدوات الصحية

40 عامل إنتاج.

2 سائق.

3 أفراد أمن.

وظائف تساهيل للتمويل متناهي الصغر

15 مسؤول تمويل.

10 مسؤولين عن تمويل المنتجات الاستهلاكية.

5 مسؤولين عن منتج استثمار.

وظائف أنترجت لحلول الواجهات

90 فني ألومنيوم.

4 فنيي زجاج.

وظائف هورايزون للاستثمار الزراعي

10 جزارين.

وظائف سونياتا

1 محاسب تكاليف.

1 محاسب ضرائب.

1 أخصائي تسويق تجاري.

1 أخصائي معاملات تجارية.

2 مندوب مبيعات.

2 مشرف مبيعات.

2 مندوب جملة.

2 عامل مخازن.

وظائف شركة العابد للتنمية الزراعية

30 عاملًا زراعيًا.

وظائف عالم المكسرات والحبوب

15 عامل توصيل.

3 مديرين باريستا.

15 باريستا.

5 عمال نظافة.

3 سائقين.

3 مشرفي توصيل.

10 مديرين فروع.

10 مساعدين لمديري الفروع.

7 مشرفي باريستا.

7 مشرفي فروع.

30 عضو فريق.

وظائف بروسبر إيجيبت لخدمات الأمن والحراسة

1 فني أول ميكانيكا.

1 فني أول سباكة.

10 فنيي تكييف.

5 فنيي تجارة.

5 فنيي كهرباء.

600 مشرف وفرد أمن.

10 مشرفين عموم.

1 مدير موقع.

5 مشرفين فنيين عامين كهرباء.

5 فنيين أول كهرباء.

5 فنيين أول تكييف.

وظائف دالتكس للتطوير العقاري

4 مهندسي عمليات زراعية.

2 مهندسي رقابة ومكافحة.

2 فنيي تركيبات.

2 مهندسي رقابة جودة.

1 ممرض.

1 طباخ.

1 مساعد طباخ.

وظائف إيتامكو، الشركة الدولية للتجارة والتسويق

5 فنيي دهان.

5 مساعدين لفنيي الدهان.

15 مساعد مكابس.

15 فني مكابس.

10 سائقي كلارك.

وظائف ساس للصناعات الكهربائية

1 أخصائي سلامة وصحة مهنية.

10 مندوبي مبيعات.

1 فني كهرباء.

1 عامل نظافة.

وظائف مترو ماركت للتجارة والتوزيع

100 مسؤول مبيعات.

50 كاشير.

50 منسق ممرات.

50 بقال.

30 بائع خضروات.

30 بائع لحوم.

30 بائع مأكولات.

20 سائقًا.

وظائف طيبة رنين للتجارة والصناعة

120 وظيفة بائع وكاشير وخدمات.

وظائف شركة تنمية المشروعات متناهية الصغر

6 مسؤولين تمويل.

وظائف نيو فاين باك

15 فني كهرباء.

40 عامل إنتاج.

وظائف إيماج للمفروشات الراقية

13 عامل سنجر.

3 عمال أوفر.

4 عمال مخازن.

2 عامل نظافة.

2 فرد أمن.

3 عاملات تشطيب.

وظائف المصرية للاستثمار الغذائي

90 عامل إنتاج.

6 عمال مخازن.

5 أفراد أمن.

ما الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العمل؟

أشار الإعلان إلى إمكانية الاطلاع على جميع الوظائف المعلنة والتعرف على التخصصات والشروط المطلوبة للتقديم من خلال الرابط المرفق بالإعلان الأصلي لوزارة العمل.

ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل محددة بشأن المستندات المطلوبة لكل وظيفة أو شروط المؤهل والخبرة والسن، لذلك ينبغي مراجعة الإعلان التفصيلي والتحقق من متطلبات الوظيفة قبل التقدم، إذ تختلف الشروط بحسب طبيعة العمل والشركة المعلنة.

كيف تقدم على وظائف وزارة العمل الجديدة؟

أتاحت الوزارة للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة ثلاث وسائل للتواصل والتقديم، وفقًا للإجراءات المحددة لكل فرصة.

التوجه إلى مديرية العمل في المحافظة التابع لها المتقدم.

مراجعة الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.

التواصل مباشرة مع الشركات التي أعلنت عن الوظائف، وفقًا لإجراءات التقديم المحددة لكل فرصة.

ويُفضل للباحث عن عمل تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاته وخبراته، ثم مراجعة شروطها وطريقة التقديم المعتمدة قبل التوجه إلى جهة التقديم أو التواصل مع الشركة.

كيف يستفيد الشباب من نشرة التوظيف الأسبوعية؟

تتيح نشرة التوظيف الأسبوعية للباحثين عن عمل التعرف على مجموعة من الفرص في قطاعات مهنية متعددة، تشمل الوظائف الفنية والإنتاجية والإدارية والتجارية والخدمية، وهو ما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الشباب في المحافظات المشمولة بالإعلان.

كما أن متابعة إجراءات التعيين والتحقق من جدية الوظائف والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والحد الأدنى للأجور تمثل جوانب مهمة في متابعة فرص التشغيل، إلى جانب التأكد من ملاءمة طبيعة الوظيفة لمهارات المتقدم وقدراته.

وتظل مراجعة الإعلان التفصيلي والتواصل مع الجهات المعنية الخطوة الأساسية للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لكل وظيفة، والتأكد من استمرار إتاحة الفرصة قبل التقدم إليها.