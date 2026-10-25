أمين الفتوى: الإفتاء تطلق منصة «حصين» الرقمية بـ9 لغات عالمية و10 ملايين فتوى موثقة

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية إطلاق منصة «حصين» الرقمية، التي تستهدف إتاحة الفتاوى الشرعية الموثقة والتراث الفقهي لدار الإفتاء الممتد لأكثر من 130 عامًا، موضحًا أن المنصة ستضم أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة وموثقة، وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتيسير الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

أمين الإفتاء: منصة حصين تمثل خطوة لمواكبة التطور التكنولوجي

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المنصة تمثل خطوة لمواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل وصول الباحثين والمواطنين إلى الفتاوى والمعلومات العلمية الموثوقة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة عبر موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة، وبـ9 لغات عالمية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن المنصة لا تقتصر على إتاحة الفتاوى للجمهور، بل توفر أيضًا أدوات بحث ومصادر علمية موثوقة تخدم الباحثين، إلى جانب إمكانية مراجعة بعض الأسئلة من جانب أمناء الفتوى، بما يضمن التعامل مع المسائل التي تحتاج إلى تدخل بشري، وإتاحة الحصول على فتوى مكتوبة ومعتمدة وفقًا لطبيعة السؤال والإجراءات المتبعة.

وأضاف شلبي أن إطلاق المنصة يأتي في إطار توجه دار الإفتاء المصرية إلى مواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم استخدامها في مجال الفتوى، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التقنيات ينبغي أن يقوم على الثقة والضوابط العلمية، بما يتيح تقديم إجابات واضحة وموثوقة، بدلًا من الاعتماد على تطبيقات قد تقدم معلومات غير دقيقة أو تفتقر إلى مرجعية معتمدة.

ولفت إلى أن منصة «حصين» تأتي ضمن ثمار مؤتمر دور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي تناول تحديات الأسرة في ظل التحولات الكبرى، مشيرًا إلى إطلاق منصة «سكن» المعنية بشؤون الأسرة، والتي تتيح طرح الأسئلة وتبادل الرؤى في مساحات مغلقة تراعي الخصوصية. ووجه الشكر إلى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على الجهود المبذولة لتطوير العمل الإفتائي وتيسير وصول الخدمات والمعلومات الموثوقة إلى المواطنين.