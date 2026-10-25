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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار المحروقات وتخفيف أحمال الكهرباء.. ماذا قالت عن ارتفاع النفط؟

المحروقات
المحروقات
محمد البدوي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف في المرحلة الحالية زيادة أسعار الطاقة والمحروقات، كما لا توجد خطط لتخفيف أحمال الكهرباء، رغم الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

تصاعد الاضطرابات العالمية وتأثيراتها

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة، في ظل تصاعد الاضطرابات العالمية وتأثيراتها على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، بهدف الحد من انعكاساتها على المواطنين، لافتًا إلى أن الاضطرابات في الأسواق الدولية تسببت في زيادة تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية في العديد من دول العالم.

ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع المتغيرات الحالية، بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل تقلل من الضغوط المالية.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارًا يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة، ويزيد من أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة في الأسواق العالمية.

 استقرار إمدادات الكهرباء

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن الدولة تواصل جهودها لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، مع العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.

تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء مجلس الوزراء

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