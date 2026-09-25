توقعات بارتفاع أسعار المحروقات محليًا وانعكاسها المحتمل على معدلات التضخم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة على الودائع والقروض للمرة الخامسة، خلال اجتماعه الخميس الماضي، لتستقر عند 19% على الودائع و20% على القروض، موضحة أن البنك المركزي أشار في بيانه إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم العالمي، إلى جانب اتباع البنوك المركزية سياسات حذرة، مشيرة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع في المئة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ البنك المركزي أشار محليًا إلى وجود تراجع في معدلات التضخم، وإن كان تراجعًا طفيفًا، مع توقع أن يكون الاتجاه في معدلات التضخم نحو الصعود، مؤكدة أن هذه الجملة مهمة جدًا في ظل المخاطر المحيطة.

وأوضحت أن هناك توقعات واسعة بزيادة أسعار المحروقات محليًا خلال الفترة المقبلة، رغم عدم وجود معلومة مؤكدة بشأن ذلك حتى الآن، مشيرة إلى أنه في حال انعقاد لجنة التسعير ورفع أسعار المحروقات، فإن ذلك سيرفع بالتأكيد معدلات التضخم، وقد يدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق.