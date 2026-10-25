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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: استثمار الأزمات جزء من الأدبيات التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية

أحمد سلطان
أحمد سلطان
محمود زيدان

قال أحمد سلطان، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة والإرهابية، إن استراتيجية استثمار الأزمات تمثل جزءًا من الأدبيات التي تتربى عليها القواعد التنظيمية لجماعة الإخوان والجماعات المحسوبة على تيار ما يسمى بالإسلام السياسي.

وأوضح سلطان، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا النهج يقوم، على استغلال الأزمات بدلًا من العمل على حلها، مشيرًا إلى أن فتحي يكن تناول هذه الأفكار في كتابه الشهير «ماذا يعني انتمائي للإسلام؟»، الذي يرتبط بالأسر والمحاضن التربوية داخل التنظيم.

وأضاف أن الجماعة تعتمد على تصدير الأزمات وإثارة المشكلات أمام الرأي العام، دون أن يكون هدفها بالضرورة تقديم حلول لها، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد سعي الجماعة إلى العودة من خلال استغلال الفوضى.

وأكد سلطان أن مشروع الإسلام السياسي، من وجهة نظره، يقوم على التدمير وليس البناء، معتبرًا أن الوصول إلى السلطة يمثل هدفًا رئيسيًا للجماعة، التي تسعى إلى تحقيقه بأي وسيلة.

الإخوان باحث باحث في شؤون الجماعات المتطرفة أخبار توك شو

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