جمال رائف: منتدى مصر يعكس مراحل تطور الحوار المجتمعي منذ 2014

قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن المنتدى يمثل امتدادًا لحالة الحوار المجتمعي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مؤكدًا أن الحوار بين القيادة السياسية والمواطنين والمجتمع المصري يشهد تطورًا مستمرًا.

وأوضح رائف، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار من خلال المنتدى يمثل تطورًا مهمًا، مشيرًا إلى اختلاف أساليب عرض الإنجازات وطريقة تناولها، بما يعكس تطورًا في طبيعة الحوار المجتمعي الداخلي.

وأضاف أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في آليات الحوار المجتمعي، مع أهمية اختيار التوقيت المناسب للتحاور، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الجمهورية الجديدة تتسع للجميع»، مؤكدًا أن هذه العبارة تعبر عن المفهوم الحقيقي للحوار المجتمعي الذي يتيح مساحة للمشاركة والتفاعل بين مختلف الأطراف.