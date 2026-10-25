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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف زكي يحسم موقفه من الترشح مجددًا لنقابة المهن التمثيلية.. ويكشف أسباب قراره

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن قراره بعدم الترشح مجددًا لمنصب نقيب الممثلين يأتي بإرادته الشخصية، مشددًا على أن المجال النقابي يحتاج إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة أمام أجيال جديدة لمواصلة مسيرة العمل وخدمة أعضاء النقابة.

وأوضح زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن قراره لا يرتبط بوجود أي قيود في اللوائح المنظمة للانتخابات، إذ إن القواعد تسمح له بالترشح لولايات أخرى، لكنه يرى أن الوقت قد حان لمنح الفرصة لقيادات جديدة تحمل أفكارًا ورؤى مختلفة لتطوير العمل النقابي.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه قدم الكثير خلال سنوات توليه المسئولية، وأنه يشعر بأن لكل مرحلة رجالها وظروفها، مؤكدًا أهمية أن يترك المسؤول موقعه في الوقت المناسب، بما يسمح باستمرار العمل وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.

وتابع أن : «دي آخر دورة ليا إن شاء الله، مش هترشح تاني»، موضحًا أن القرار نابع من قناعته الشخصية، وليس نتيجة وجود نصوص لائحية تمنعه من الاستمرار.

وأضاف أنه يؤمن بأهمية ترك المسئولية في الوقت المناسب، وإفساح المجال أمام وجوه أخرى لاستكمال المسيرة برؤى جديدة، مشيرًا إلى أنه أدى دوره النقابي بما له وما عليه، وأنه يرى أن تداول المسؤولية أمر طبيعي في مختلف المجالات.

أشرف زكي التمثيل النقابة

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