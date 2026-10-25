مجلس التعاون الخليجي والصين يبحثان آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، مع نائب وزير التجارة ممثل المفاوضات التجارية الدولية بالصين لي تشينجانج، آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وما توصلت إليه فرق العمل المعنية بالاتفاقية.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة على هامش أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF2026)، أهمية دعم كافة الجهود وتذليل كل العقبات، تمهيدا إلى التوقيع لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجلس.

وأشار الجانبان إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات الخليجية -الصينية التجارية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على شعوب الجانبين.​

كما تم التطرق إلى عدة موضوعات أبرزها، استعراض آفاق علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم الأهداف المرجوة.