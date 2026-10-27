اليوم.. اتحاد الكرة يعلن تحليل الحالات التحكيمية في الجولتين السادسة والسابعة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه «الكلام المظبوط»، عن استعداد الاتحاد المصري لكرة القدم لنشر تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولتين السادسة والسابعة من الدوري المصري الممتاز، عبر موقعه الرسمي اليوم، في ظل الجدل الذي شهدته العديد من المباريات بشأن القرارات التحكيمية.

وأوضح حتحوت أن الجدل لم يقتصر على مباراة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة، بل امتد إلى مباريات أخرى في الجولة نفسها، بالإضافة إلى مواجهات الجولة السابعة، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من الخبراء التحكيميين.

وأشار إلى أن لجنة الحكام ستوضح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بما فيها الحالات الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو إلى إخفاء أي تفاصيل تتعلق بهذه القرارات.

وتطرق حتحوت إلى ملف الاستعانة بالحكام الأجانب، موضحًا أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لا يملكان السيطرة على قرارات الحكام الأجانب، مشيرًا إلى أن تحسن أداء الحكام المصريين قد يمنح المسؤولين مساحة أكبر للدفاع عن منظومة التحكيم المحلية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بإمكانية تطور مستوى التحكيم خلال الفترة المقبلة، مع العمل الجاد وتحقيق العدالة واتخاذ خطوات حقيقية تسهم في استعادة الثقة في الحكام المصريين.