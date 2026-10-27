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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الطائرة يتابع أنشطة المناطق ويتوج أبطال أندية الإسكندرية

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
عبدالله هشام

اختتمت منافسات بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، لمراحل 15 سنة ناشئين وناشئات و19 سنة شباب وشابات، في حفل ختامي استضافه نادي سبورتنج، بحضور عدد من قيادات الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومنطقة الإسكندرية، وسط أجواء احتفالية بتكريم الأندية واللاعبين أصحاب المراكز الأولى.

وشهدت فعاليات الختام حضور الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، في إطار متابعته لأنشطة اللعبة ومسابقاتها بمختلف المحافظات، بعدما شارك في عدد من الفعاليات بمحافظتي القاهرة والجيزة، ليواصل جولاته الميدانية بالتواجد في الإسكندرية ومتابعة أنشطة الأندية والمناطق.

ويعكس حضور حسن عابد حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة على تعزيز التواصل المباشر مع الأندية والمناطق، ومتابعة مسابقات المراحل السنية التي تمثل قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب وإعداد أجيال جديدة قادرة على دعم المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

وشهد حفل الختام حضور الكابتن عماد نوار، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، وصاحب الإنجاز القاري بالتتويج ببطولة أفريقيا، والمهندسة ميرفت حسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن أحمد سعد أبو العطا، المدرب العام لمنتخب مصر للآنسات.

كما حضر الكابتن محمد أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والمهندس محمد عبد المنعم، أمين صندوق المنطقة، والكابتن عبد المنعم الرحماني، المدير التنفيذي للمنطقة، والدكتور جمال عبد الناصر، سكرتير لجنة حكام منطقة الإسكندرية، والكابتن نادية رشوان.

ووجهت منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة الشكر إلى الكابتن خالد عبد اللطيف، تقديرًا لجهوده خلال الفعاليات ، كما أشادت بالعاملين في نادي سبورتنج لحسن الاستقبال واستضافة حفل الختام.

الأندية المتوجة ببطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة.

مرحلة 19 سنة شباب

المركز الأول: نادي سبورتنج.
المركز الثاني: نادي سموحة.
المركز الثالث: نادي دلفي.

مرحلة 19 سنة شابات

المركز الأول: نادي سموحة.
المركز الثاني: نادي سبورتنج.
المركز الثالث: نادي دلفي.

مرحلة 15 سنة ناشئات

المركز الأول: نادي دلفي.
المركز الثاني: نادي سبورتنج.
المركز الثالث: نادي أصحاب الجياد.

مرحلة 15 سنة ناشئين

المركز الأول: نادي سبورتنج.
المركز الثاني: نادي دجلة.
المركز الثالث: نادي سموحة.
وجاءت البطولة لتؤكد أهمية مسابقات المناطق في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومنح اللاعبين واللاعبات فرصًا حقيقية للاحتكاك والمنافسة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وتطوير مستوى الكرة الطائرة المصرية.

اتحاد الطائرة منتخب مصر منتخب الطائرة بطولة منطقة اسكندرية للطائرة نادي سبورتنج

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