بالإجماع.. مجلس اتحاد الطائرة: إيقاف وائل قنديل وإسقاط عضويته وإحالته للجنة النزاهة الأولمبية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإجماع، إيقاف وائل قنديل عضو مجلس الإدارة، وإسقاط عضويته، مع عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، إلى جانب إحالته إلى لجنة النزاهة باللجنة الأولمبية المصرية، على خلفية التجاوزات التي صدرت منه بحق مجلس إدارة الاتحاد

وجاءت قرارات مجلس الإدارة؛ في أعقاب أزمة نشبت على خلفية استبعاد أحمد وائل، نجل عضو مجلس الإدارة، من قائمة المنتخب المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بقرار من المدير الفني للمنتخب، لأسباب فنية تتعلق بمستوى اللاعب.

وشهدت الأزمة تجاوزات من جانب وائل قنديل بحق المجلس.

وقرر المجلس بالإجماع، إيقاف العضو المذكور وإحالة الملف إلى لجنة النزاهة باللجنة الأولمبية المصرية، وعرض قرار إسقاط العضوية على الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد؛ لاتخاذ ما يلزم وفقًا للإجراءات المعمول بها.