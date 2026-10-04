اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يهنئ ياسر قمر بتأهل سيدات مصر للطائرة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

هنأ مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمناسبة تأهل منتخب مصر للسيدات إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، عقب حصوله على المركز الأول في بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات، التي استضافتها كينيا مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع براف مع المهندس ياسر قمر والسيدة بشرى حجيج على هامش مشاركة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في أعمال كونجرس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الذي تستضيفه جزيرة سال في جمهورية الرأس الأخضر خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الرياضة الأفريقية.

ونقل براف تحياته إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مشيداً بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر للسيدات، ومؤكداً أن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية يمثل إضافة جديدة إلى سجل الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وثمّن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية جهود الدولة المصرية في رعاية ودعم الرياضة، والدور الذي تقوم به مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية وتطوير منظومتها.

وأعرب براف عن تمنياته للكرة الطائرة المصرية بمواصلة إنجازاتها خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين الأفريقي والدولي، مؤكداً أن ما حققته المنتخبات المصرية يعكس التطور الذي تشهده اللعبة وقدرتها على المنافسة في مختلف المحافل.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر عن تقديره لتهنئة مصطفى براف، مؤكداً أن تأهل منتخب مصر للسيدات إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يمثل ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها منظومة الكرة الطائرة المصرية، والدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وقال قمر إن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يضع مواصلة تطوير المنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن التأهل الأولمبي يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والاستعداد بصورة قوية للمنافسات الدولية المقبلة، بما يليق بمكانة الكرة الطائرة المصرية على المستويين الأفريقي والدولي.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين قيادات الرياضة الأفريقية والاتحادات الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتطوير الرياضة في القارة الأفريقية.