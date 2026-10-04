قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات متباينة.. سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر
الوزراء: مشروعات قومية كبرى وتنمية شاملة ترسم ملامح المستقبل على أرض سيناء ومدن القناة
بعيداً عن أهوال الحرب.. مدرسة مجانية في سيناء تمنح أطفال غزة النازحين فسحة أمل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
زيلينسكي: سنستهدف مصافي النفط الروسية ردًا على تصعيد موسكو
الأزهر للفتوى: لا تجعلوا عقد الزواج مادةً للاستعراض وزيادة المشاهدات
اشتروا أراضي وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل ربع مليار جنيه
أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يهنئ ياسر قمر بتأهل سيدات مصر للطائرة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
عبدالله هشام

هنأ مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمناسبة تأهل منتخب مصر للسيدات إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، عقب حصوله على المركز الأول في بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات، التي استضافتها كينيا مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع براف مع المهندس ياسر قمر والسيدة بشرى حجيج على هامش مشاركة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في أعمال كونجرس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الذي تستضيفه جزيرة سال في جمهورية الرأس الأخضر خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الرياضة الأفريقية.

ونقل براف تحياته إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مشيداً بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر للسيدات، ومؤكداً أن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية يمثل إضافة جديدة إلى سجل الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وثمّن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية جهود الدولة المصرية في رعاية ودعم الرياضة، والدور الذي تقوم به مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية وتطوير منظومتها.

وأعرب براف عن تمنياته للكرة الطائرة المصرية بمواصلة إنجازاتها خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين الأفريقي والدولي، مؤكداً أن ما حققته المنتخبات المصرية يعكس التطور الذي تشهده اللعبة وقدرتها على المنافسة في مختلف المحافل.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر عن تقديره لتهنئة مصطفى براف، مؤكداً أن تأهل منتخب مصر للسيدات إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يمثل ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها منظومة الكرة الطائرة المصرية، والدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وقال قمر إن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يضع مواصلة تطوير المنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن التأهل الأولمبي يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والاستعداد بصورة قوية للمنافسات الدولية المقبلة، بما يليق بمكانة الكرة الطائرة المصرية على المستويين الأفريقي والدولي.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين قيادات الرياضة الأفريقية والاتحادات الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتطوير الرياضة في القارة الأفريقية.

اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ياسر قمر الاتحاد المصري للكرة الطائرة منتخب مصر للسيدات دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط مخابز الخبز السياحي والفينو.. حملات يومية بالأقصر ورصد 36 مخالفة

الأرصاد

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات

السياح

«السياحيين»: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2026 وتوسع برامجها لفتح أسواق جديدة

بالصور

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد