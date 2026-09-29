لمدة 7 أيام.. بدء الغلق الكلي للنفق أسفل الدائري الإقليمي أمام المدينة الأولمبية

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مساء أمس، النفق أسفل الطريق الدائري الإقليمي أمام المدينة الأولمبية بالاتجاهين، وذلك لمدة 7 أيام، لتنفيذ أعمال على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT.

غلق كلي للنفق أسفل الطريق الدائري الإقليمي أمام المدينة الأولمبية بالاتجاهين لمدة 7 أيام

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT، وبدأت الاعمال من الساعة 12.5 صباحاً أمس الثلاثاء وتستمر لمدة 7 أيام، ما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لحركة المرور بالنفق أسفل الطريق الدائري الإقليمي أمام المدينة الأولمبية بالاتجاهين مع تحويل حركة المركبات اتجاه الطريق الإقليمي.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة كما نسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.