عايزة فلوس.. قرار عاجل بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى بالقاهرة؛ 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء على صفحتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة؛ لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء على صفحتها.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أول السلام في القاهرة، وبحوزتها “هاتف محمول (تبين بفحصه؛ احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي) - مبلغ مالي من متحصلات نشاطها).

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.