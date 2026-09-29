النار حرقت ملابسه.. اشتعال مفاجئ لهاتف محمول في يد مواطن بسوهاج

شهدت قرية الحرجة قبلي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة أثارت حالة من القلق، بعدما فوجئ المواطن نور محمود، 40 عامًا، باشتعال هاتفه المحمول بشكل مفاجئ أثناء وجوده في يده، قبل أن تمتد النيران إلى ملابسه.

ماذا حدث؟

وقال المواطن إن الهاتف اشتعل بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما تسبب في حالة من الفزع، خاصة مع وجود الجهاز في يده وقت اندلاع النيران، مؤكدًا أن ألسنة اللهب وصلت إلى ملابسه قبل أن يتمكن من التعامل مع الموقف والسيطرة على النيران.

وأوضح أن الواقعة تسببت في حالة من الخوف والقلق لديه، خاصة أن الهاتف كان قيد الاستخدام وقت اشتعاله، لافتًا إلى أنه فوجئ بارتفاع درجة حرارته ثم اندلاع النيران منه بصورة مفاجئة.

وتأتي الواقعة في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الهواتف المحمولة والبطاريات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو تعرض البطاريات للتلف أو الشحن بطرق غير آمنة.

وأكد "محمود" أنه اول مره يتعرض لموقف من هذا القبيل، وان صدمته جعلته يخشى التعامل مع الهواتف المحمولة خاصة أن هاتفه كان من نوعية مشهورة وباهظة الثمن وبالرغم من ذلك حدثت تلك الواقعة غير المبررة.