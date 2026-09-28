محافظ سوهاج يوجه بتوفير كشك بديل لبائعة بطهطا عقب إزالة فرش مخالف

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتوفير وتخصيص كشك بديل لإحدى البائعات.

وذلك لضمان توفير مصدر رزق كريم وآمن لها ولأسرتها، وذلك في إطار مراعاة البعد الإنساني والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

محافظة سوهاج

جاء ذلك عقب استماع المحافظ لشكوى السيدة أثناء جولته الميدانية لمتابعة الانضباط بالشارع السوهاجي، حيث كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا قد قامت برفع "فرش" غير مرخص تابع لها لإشغاله الطريق العام وإعاقته لحركة المرور والمواطنين بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وقد شدد اللواء طارق راشد في حديثه مع المواطنة على إعلاء سيادة القانون وعدم السماح بأي تجاوزات تشوه الشارع و الميادين ، قائلًا: "سوف نوفر لكِ كشكا بديلا ومنظما كباب رزق، ولكن في حال العودة للمخالفة وإشغال الطريق مجددًا، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة فورا دون تهاون".

وفي سياق متصل، وبناء على توجيهات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة طهطا بإنهاء إجراءات تسليم السيدة كافة المعدات والأدوات الخاصة بها والتي تم التحفظ عليها مسبقا.

بعد أخذ التعهدات الرسمية اللازمة عليها بعدم العودة للمخالفة أو إشغال حرم الطريق العام مرة أخرى.

وأكدت محافظة سوهاج أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاستراتيجية العامة للدولة، والتي توازن بين الحزم التام في تطبيق القانون وفرض الانضباط بالشارع، وبين مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير البدائل القانونية.