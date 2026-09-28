استغاثة لمحافظ سوهاج.. ولي أمر طالب يتهم مدرسًا بالاعتداء على نجله داخل مدرسة إعدادية

تقدم ولي أمر الطالب ياسين، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة حامد سليمان الإعدادية بمحافظة سوهاج، باستغاثة إلى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، مطالبًا بالتدخل العاجل والتحقيق في واقعة اعتداء قال إن نجله تعرض لها داخل المدرسة، مؤكدًا أن الواقعة تسببت في حالة من الخوف والانهيار النفسي للطالب.

ماذا حدث؟

وأوضح ولي الأمر، في شكواه، أن نجله يتعرض منذ بداية العام الدراسي، بحسب روايته، لتنمر واعتداءات متكررة من أحد زملائه بالفصل، يدعى «هشام»، مشيرًا إلى أنه حاول احتواء الأمر وديًا، وتحدث مع الطالب أكثر من مرة في محاولة لمنع تكرار الاعتداء على نجله.

وأضاف أنه فوجئ بتجدد الواقعة داخل المدرسة، حيث استنجد نجله بمدرس اللغة الإنجليزية، إلا أن ولي الأمر يتهم المدرس بأنه بدلاً من التدخل لحماية الطالب، قام بالاعتداء عليه بالضرب، باللطم على وجهه وضرب بالعصا، إلى جانب ركله بالقدم، وفقًا لما ورد في الشكوى.

وأشار ولي الأمر إلى أن نجله تعرض أمام زملائه، لمعاملة مهينة، شملت طرده من الفصل وحمل حقيبته المدرسية فوق رأسه، فضلًا عن توجيه ألفاظ نابية إليه، مؤكدًا أن نجله عاد من المدرسة في حالة نفسية سيئة للغاية وغير قادر على الحديث عما تعرض له.

وأكد ولي الأمر أن عددًا من زملاء نجله كانوا شهودًا على الواقعة، وأنهم تحدثوا إليه عقب الحادث، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب أكدوا له أنهم تأثروا بما شاهدوه من اعتداء على زميلهم.

كما ذكر ولي الأمر في شكواه أن نجله يعاني من صعوبة في النطق، مطالبًا بمراعاة حالته وعدم تعريضه للتنمر أو الإهانة بسبب ذلك، ومؤكدًا أن دور المدرسة يجب أن يقوم على حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم.

وطالب ولي الأمر محافظ سوهاج وقيادات مديرية التربية والتعليم بسرعة فتح تحقيق عاجل ومحايد في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الطالب وزملائه والعاملين بالمدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت ما ورد بالشكوى.

كما ناشد الجهات المختصة توفير الحماية اللازمة للطالب ومنع تعرضه لأي تنمر أو اعتداء مستقبلي، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو ضمان حق نجله والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية داخل المدرسة.