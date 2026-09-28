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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من ضغوط ريال مدريد إلى صدمة النرويج.. إندريك يكشف ما بداخله

إندريك
إندريك
إسراء أشرف

كشف البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، عن نظرته إلى حياته كلاعب كرة قدم، متحدثًا عن الضغوط التي ترافق مسيرته، رغم تمسكه بحلمه والاستمتاع بممارسة اللعبة التي يحبها.

ويتواجد إندريك حاليًا مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي، حيث تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن طبيعة الحياة التي يعيشها لاعبو كرة القدم وما تحمله من مسؤوليات.

وقال مهاجم ريال مدريد: "قد تمر بلحظات تشعر فيها بالكثير من الضغوط، لكن يجب أن تكون ممتنًا لما تمنحك إياه كرة القدم. ليس من الصعب أن تكون لاعب كرة قدم، الصعب هو أن تستيقظ في الخامسة صباحًا وتعمل يوم الأحد".

وأضاف: "أنا ألعب كرة القدم فقط، وهذا أكثر شيء أحبه"، مشيرًا إلى أن اللعبة تمنح اللاعبين فرصًا كبيرة، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضًا من خلال قدرتهم على تغيير حياة عائلاتهم.

وتابع إندريك: "كرة القدم تمنحنا أشياء رائعة، وأمورًا يمكن أن تغير حياة عائلاتنا، فنحن نمارس الشيء الذي نحبه أكثر ونحصل في المقابل على أموال يمكن أن تغير حياة عائلاتنا"، مختتمًا حديثه في هذا الجانب بقوله: "لا يسعنا سوى أن نشكر الله على هذه اللحظة".

وتحدث اللاعب الشاب أيضًا عن علاقته بزملائه في ريال مدريد، موضحًا أن الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والإنجليزي جود بيلينجهام يهتمان بالكرة البرازيلية، ويتحدثان معه عنها داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.

وفي جانب آخر، استعاد إندريك ذكريات خسارة البرازيل أمام النرويج في كأس العالم، مؤكدًا أن آثار المباراة لا تزال حاضرة لدى لاعبي المنتخب البرازيلي.

وقال إندريك عن تلك الهزيمة: "كانت لحظة صعبة للغاية، جرح لا يزال موجودًا، وعلينا أن نحاول تضميده في أسرع وقت ممكن".

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