الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر قيام أحد أقاربها بممارسة أعمال البلطجة ضد أسرتها، وإطلاق أعيرة نارية وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم؛ للاستيلاء على منزلهم بسوهاج.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين القائمة على النشر وأسرتها، وبين المشكو في حقه وزوجته، حول رغبة الأخير في شراء منزل والد القائمة على النشر، واختلافهم على قيمته المادية، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بالسب، ومحرر بشأنها عدة محاضر.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.