الوادي الجديد تشارك في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14 بالمنيا

شاركت جامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ عبد العزيز طنطاوي- رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور رجب كامل محمد- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة وفود الجامعات والمعاهد العليا المصرية، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، والذي إنطلقت فاعلياته بكرنفال الأسبوع والذي قدمت فيها الجامعات ابداعات افكار الطلاب في تصميم مجسمات تعبر عن هوية الاقليم الذي تقع فيه الجامعة.

وقدمت جامعة الوادي الجديد، خلال الكرنفال عربة تحمل مجسمًا فنيًا يجسد المشروع القومي لزراعة (5) مليون نخله والذي اطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بما يعكس الهوية التاريخية والثقافية والتنموية للمحافظة، وتأكيداً علي قيمة هذا المشروع واهتمام الجامعة به فقد قام الدكتور عبد العزيز طنطاوي يرافقه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا بزراعة عدد (4) نخلات بجوار كلية دار العلوم بجامعة المنيا ليبقي الأثر ويمتد ليشمل ايضا جامعة المنيا.



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي حرص الجامعة على تحفيز وتشجيع أبنائها الطلاب على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لإبراز مواهب الطلاب وقدراتهم، وتعزيز روح التنافس والتعاون، وتبادل الخبرات مع زملائهم من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.



وشهد الكرنفال تقديم عروض متنوعة من وفود الجامعات والمعاهد العليا المشاركة، إلى جانب مجسمات فنية تناولت عددًا من الجامعات والمحافظات والمشروعات التنموية، حيث جابت فعاليات الكرنفال شوارع مدينة المنيا، إيذانًا بانطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر.



