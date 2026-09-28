تقرير بريطاني: لا متفجرات قابلة للاستخدام في سيارات المشتبه بمحاولتهم الهجوم على قاعدة فيرفورد

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الفحوص التي أجرتها السلطات للمواد التي عُثر عليها داخل مركبات تجارية تابعة للمشتبه بهم في محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية بالمملكة المتحدة، لم تُظهر وجود متفجرات قابلة للاستخدام.

ووفقًا للتقرير، كانت قاعدة فيرفورد الجوية قد استُخدمت كنقطة انطلاق لقاذفات أمريكية لتنفيذ هجمات على إيران خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تحقق في عدة احتمالات بشأن نشاط المشتبه بهم الخمسة، من بينها احتمال تورطهم في عملية «خداع» أو «تضليل» يُشتبه في أنها مدعومة من إيران، فضلًا عن احتمال أن تكون الأنشطة التي قاموا بها مرتبطة بتدريب أو تحضير لهجوم إرهابي محتمل في المستقبل.