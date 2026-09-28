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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير بريطاني: لا متفجرات قابلة للاستخدام في سيارات المشتبه بمحاولتهم الهجوم على قاعدة فيرفورد

قاعدة فيرفورد الجوية
قاعدة فيرفورد الجوية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الفحوص التي أجرتها السلطات للمواد التي عُثر عليها داخل مركبات تجارية تابعة للمشتبه بهم في محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية بالمملكة المتحدة، لم تُظهر وجود متفجرات قابلة للاستخدام.

ووفقًا للتقرير، كانت قاعدة فيرفورد الجوية قد استُخدمت كنقطة انطلاق لقاذفات أمريكية لتنفيذ هجمات على إيران خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تحقق في عدة احتمالات بشأن نشاط المشتبه بهم الخمسة، من بينها احتمال تورطهم في عملية «خداع» أو «تضليل» يُشتبه في أنها مدعومة من إيران، فضلًا عن احتمال أن تكون الأنشطة التي قاموا بها مرتبطة بتدريب أو تحضير لهجوم إرهابي محتمل في المستقبل.

قاعدة فيرفورد الجوية إيران الشرطة البريطانية قاذفات أمريكية بريطانيا

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