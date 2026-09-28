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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات

النائبة الدكتورة المهندسة مروة قنصوة
النائبة الدكتورة المهندسة مروة قنصوة
حسن رضوان

شاركت النائبة الدكتورة المهندسة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، بدعوة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشادت النائبة مروة قنصوة بالدور الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير منظومة التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري أمام الشركات العالمية، مؤكدة أن المنتدى يمثل منصة مهمة لطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين الدولة والمستثمرين والخبراء، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الاستراتيجية في قطاع التعدين.

وأكدت أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المنتدى يعكس ما يحظى به قطاع التعدين من اهتمام ودعم على مستوى الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات 

وأوضحت أن تعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية الكبرى، ومن بينها شركة أنجلو جولد أشانتي، يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى السوق المصرية، خاصة في مجالات الاستكشاف واستخراج الذهب وتطوير المشروعات التعدينية.

دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين

وشددت النائبة على أن الاستفادة الحقيقية من الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا والخبرات، وتأهيل وتدريب الكوادر المصرية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأكدت مروة قنصوة أهمية استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم العائد من مواردها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأضافت أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للتوسع في قطاع التعدين، من ثروات معدنية متنوعة ومناطق واعدة للاستكشاف، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، مشيرة إلى أن استقطاب المزيد من الشركات العالمية وبناء شراكات طويلة الأمد يمكن أن يسهم في تحويل قطاع التعدين إلى أحد روافد التنمية والنمو الاقتصادي.

واختتمت النائبة مروة قنصوة بالتأكيد على أن منتدى مصر للتعدين يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر على خريطة الاستثمار التعدينية العالمية، وترسيخ الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات التي تدعم الإنتاج والتشغيل ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة الدكتورة المهندسة مروة قنصوة الاستثمارات

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