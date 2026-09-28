قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن
وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل
أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن» يدعم المزارعين بالمعدات وأجهزة الري الحديثة خلال جولته بمحافظة الجيزة

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن جولاتها بمحافظة الجيزة، حيث نفذت فعالية لدعم المزارعين، تضمنت تقديم معدات زراعية وأجهزة ري حديثة، لتوفير الأدوات التي تساعدهم في أداء أعمالهم وتلبية جانب من احتياجاتهم المرتبطة بالنشاط الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الفعالية تسليم عدد من المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين المستهدفين، بما يسهم في مساعدتهم على تنفيذ أعمالهم الزراعية، وتوفير بعض الأدوات اللازمة لهم وفقًا للاحتياجات التي تم رصدها، في إطار توجه الحزب لدعم الفئات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

توجيه أوجه الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل احتياج

وتستهدف التحركات داخل المحافظة التعامل مع الاحتياجات المحددة لكل فئة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة والتعرف على المتطلبات اللازمة بصورة مباشرة، والعمل على توجيه أوجه الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل احتياج.

جاءت الفعالية بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

من جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن دعم المزارعين يمثل أحد محاور التحرك الخدمي للحزب، مؤكدًا حرص «مستقبل وطن» على الوصول لأصحاب الاحتياجات بصورة مباشرة، وتقديمها لهم لمساندة المزارعين ودعمهم.

وأكدت قيادات حزب مستقبل وطن أن دعم المزارعين يأتي ضمن الفعاليات التي تستهدف مساندة القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، موضحة أن توفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة يمثل أحد أوجه التحرك تجاه احتياجات المزارعين، خاصة في ظل أهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الإنتاج.

جدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبقت لها زيارة محافظات القليوبية والغربية والشرقية لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

مستقبل وطن المزارعين حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير المالية: نسعى لفتح ومساندة المزيد من الفرص للقطاع الخاص المصرى فى السوق التنزاني

اجتماع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة خطة عمل الوزارة

وزير التموين يتابع خطة تطوير التجارة الداخلية ويوجه بسرعة تطوير الأسواق والمناطق التجارية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5 أيام

بالصور

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد