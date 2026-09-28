«مستقبل وطن» يدعم المزارعين بالمعدات وأجهزة الري الحديثة خلال جولته بمحافظة الجيزة

واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن جولاتها بمحافظة الجيزة، حيث نفذت فعالية لدعم المزارعين، تضمنت تقديم معدات زراعية وأجهزة ري حديثة، لتوفير الأدوات التي تساعدهم في أداء أعمالهم وتلبية جانب من احتياجاتهم المرتبطة بالنشاط الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الفعالية تسليم عدد من المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين المستهدفين، بما يسهم في مساعدتهم على تنفيذ أعمالهم الزراعية، وتوفير بعض الأدوات اللازمة لهم وفقًا للاحتياجات التي تم رصدها، في إطار توجه الحزب لدعم الفئات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

توجيه أوجه الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل احتياج

وتستهدف التحركات داخل المحافظة التعامل مع الاحتياجات المحددة لكل فئة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة والتعرف على المتطلبات اللازمة بصورة مباشرة، والعمل على توجيه أوجه الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل احتياج.

جاءت الفعالية بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

من جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن دعم المزارعين يمثل أحد محاور التحرك الخدمي للحزب، مؤكدًا حرص «مستقبل وطن» على الوصول لأصحاب الاحتياجات بصورة مباشرة، وتقديمها لهم لمساندة المزارعين ودعمهم.

وأكدت قيادات حزب مستقبل وطن أن دعم المزارعين يأتي ضمن الفعاليات التي تستهدف مساندة القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، موضحة أن توفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة يمثل أحد أوجه التحرك تجاه احتياجات المزارعين، خاصة في ظل أهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الإنتاج.

جدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبقت لها زيارة محافظات القليوبية والغربية والشرقية لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.