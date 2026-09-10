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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المحافظين" يدشن أمانة أصحاب المعاشات ويستعد لإعداد كوادر في المحليات

حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي

دشّن حزب المحافظين أمانة أصحاب المعاشات، وذلك خلال اجتماع أمانة الاتصال الجماهيري الذي عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة المستشار حكيم يحيى، وبحضور عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب، و المهندس محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي للحزب.

أمانة أصحاب المعاشات

وشهد الاجتماع تدشين الأمانة الجديدة برئاسة سيد عبد المنعم، حيث قال عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب، إن أمانة الاتصال الجماهيري، بالتعاون مع أمانة أصحاب المعاشات وقيادات ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل أحد المحاور التي يعتمد عليها الحزب في الاستعداد لخوض انتخابات المحليات المقبلة.

و أشاد المهندس محمد الأمين بتشكيل الأمانة، مؤكدًا أن الحزب يعوّل عليها في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة أصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على طرح وحل المشكلات التي تواجههم.

انتخابات المحليات

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الأمين أهمية انتخابات المحليات المقبلة، مشددًا على ضرورة استعداد أمانة الاتصال الجماهيري لخوض الاستحقاق الانتخابي، والعمل على إعداد وتأهيل كوادر الحزب القادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وشدد على أهمية تكثيف التواصل الجماهيري خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حضور الحزب بين المواطنين والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جانبه، أعرب المستشار حكيم يحيى أمين الاتصال الجماهيري بالحزب عن أمله في أن تمثل أمانة أصحاب المعاشات نواة لتجميع قيادات وأصحاب المعاشات في مختلف أنحاء مصر، وأن تتحول إلى كيان قوي قادر على الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مطالبهم بصورة فاعلة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل المساهمة في التعامل مع المشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها، بما يعزز من دور الحزب في التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

و تم الاتفاق على تشكيل لجنة منبثقة عن أمانة الاتصال الجماهيري تتولى ملف السياحة والرحلات، بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات لأعضاء الحزب.

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