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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصير أموال المؤمن عليه.. هل يمكن استرداد اشتراكات التأمينات بعد ترك العمل؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان

يتساءل كثير من العاملين عن مصير اشتراكات التأمينات الاجتماعية بعد التوقف عن العمل، وما إذا كان بإمكان المؤمن عليه استرداد الأموال التي سددها خلال فترة عمله بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة للحقوق التأمينية، موضحًا أن انتهاء العمل لا يعني تلقائيًا رد الاشتراكات التي سبق سدادها، وإنما ترتبط هذه الاشتراكات بمدة التأمين والحقوق التي يستحقها المؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون.

هل يمكن استرداد اشتراكات التأمينات بعد ترك العمل؟

لا، لا يحق للمؤمن عليه استرداد اشتراكاته لمجرد ترك العمل أو التوقف عن العمل.

فالاشتراكات التأمينية لا تعامل باعتبارها مبلغًا ماليًا يتم رده بمجرد انتهاء علاقة العمل، وإنما تدخل ضمن حساب مدة الاشتراك في التأمين التي يستند إليها تحديد الحقوق التأمينية للمؤمن عليه.

وتوضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المبالغ المسددة في منظومة التأمينات لا يجوز استردادها بوجه عام، وفي حال وجود أسباب تستوجب رد اشتراكات أو جزء منها، يتم ذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات واللوائح والقرارات المنفذة له.

ماذا يحدث للاشتراكات بعد التوقف عن العمل؟

عند انتهاء علاقة العمل، لا تضيع المدد التأمينية التي سبق للمؤمن عليه الاشتراك عنها، وإنما تظل جزءًا من سجله التأميني، ويتم التعامل معها وفقًا للقواعد المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبالتالي، فإن التوقف عن العمل وحده لا يعني ضياع الأموال المسددة للتأمينات، كما لا يعني استردادها نقدًا في صورة مبلغ واحد لمجرد انتهاء الخدمة.

ماذا لو ترك العامل عمله ويريد الحصول على معاش مستقبلًا؟

ترك العمل لا يعني بالضرورة انتهاء علاقته بالنظام التأميني بشكل نهائي، فاستحقاق المعاش يرتبط بتوافر الشروط والمدة التأمينية التي حددها القانون.

كما أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد في خدماتها وأسئلتها الإرشادية أن بعض الحالات تستمر في استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

لذلك، فإن العامل الذي يترك وظيفته لا ينبغي أن يفترض تلقائيًا أنه يستطيع سحب اشتراكاته، وإنما يجب تحديد موقفه التأميني وما إذا كان يستحق معاشًا أو تعويضًا وفقًا للمدة والحالة التي انتهت بها خدمته.

هل توجد مستحقات أخرى عند انتهاء العمل؟

بحسب سبب انتهاء الخدمة وظروف المؤمن عليه، قد تكون هناك حقوق تأمينية أخرى بخلاف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

ومن بينها تعويض البطالة في الحالات التي تتوافر فيها شروط استحقاقه، حيث توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعويض البطالة يستحق بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب المحددة قانونًا، مع خضوع الصرف للشروط والحالات الواردة في القانون.

وهذا التعويض يختلف عن تعويض الدفعة الواحدة؛ فالأول مرتبط بحالة التعطل عن العمل وتوافر شروط استحقاقه، بينما الثاني يمثل حقًا تأمينيًا في الحالات المحددة بالمادة 26.

التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات البرلمان مجلس النواب

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