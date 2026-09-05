قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكام الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 5 سبتمبر
وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط
راندا البحيري تطمئن محبيها بعد خروجها من العملية الجراحية.. صور
وزير الري: تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى لإنتاج البولي إيثيلين
عمر مرموش أمام فرصة جديدة مع توتنهام.. هل يكتب النجم المصري بداية مختلفة أمام نوتينجهام؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 | بيع وشراء
سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا
مذيع أمريكي شهير يتصدر التريند بعد اتهام بفعل سلوك غير أخلاقي
مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت
اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي
اليوم وغدا .. قمم نارية في الدوري الإيطالي.. إنتر يصطدم بـ نابولي.. ويوفنتوس يواجه ميلان
عقوبة تصل لـ500 جنيه.. متى يُعاقب المبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل للانتهاء من مقر التأمين الاجتماعي لخدمة أهالي حلوان

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أعلن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، عن خطوة جديدة على طريق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وذلك بعد الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة عرب غنيم، على شارع عزبة الوالدة الرئيسي، لإنشاء مقر جديد لهيئة التأمين الاجتماعي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين و أصحاب المعاشات على الخدمات التأمينية بالقرب من محل إقامتهم مؤكداً

جاء تخصيص قطعة الأرض استجابة للتحرك البرلماني والمطالب المستمرة بضرورة تعزيز الخدمات الحكومية والتأمينية داخل مناطق الدائرة.

وأشار إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 641 مترًا مربعًا، وتم استلامها رسميًا بمحضر تسليم، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بأملاك القاهرة والتخطيط العمراني وهيئة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب مهندسي المتابعة بحي حلوان.

وقال «حماد» فى تصريحات له : إن استلام الموقع يمثل خطوة تنفيذية مهمة، إلا أن الهدف الأساسي هو الانتقال سريعًا من مرحلة تخصيص الأرض إلى مرحلة الإنشاء والتشغيل الفعلي، حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحرك على أرض الواقع، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يتحملون مشقة الانتقال إلى مناطق بعيدة للحصول على الخدمات.

ووجّه النائب عيد حماد خالص الشكر والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على استجابته لمطالب أهالي المنطقة ودعمه للخطوات الخاصة بتوفير مقر لهيئة التأمين الاجتماعي بعرب غنيم، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والنواب يمثل نموذجًا إيجابيًا لتحقيق مطالب المواطنين مطالباً بسرعة اتخاذ 4 إجراءات عاجلة وهى : 
1. البدء الفوري في إعداد التصميمات الهندسية واعتمادها تمهيدًا لطرح وتنفيذ المشروع.
2. تحديد جدول زمني ملزم للإنشاء والتجهيز والتشغيل منعًا لأي تأخير بعد تخصيص الأرض وتسليمها رسميًا.
3. التنسيق الكامل بين محافظة القاهرة وهيئة التأمينات والجهات المعنية لتذليل أي إجراءات أو معوقات إدارية وفنية.
4. متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا بصورة دورية وإعلان الموقف التنفيذي للمشروع حتى افتتاح المقر وبدء تقديم خدماته للمواطنين.

وشدد النائب عيد حماد على أن توفير مقر متكامل للتأمين الاجتماعي في عرب غنيم ليس مجرد إنشاء مبنى خدمي، وإنما يمثل استثمارًا مباشرًا في راحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية داخل المنطقة، مؤكدًا استمرار تحركاته البرلمانية والتنفيذية حتى اكتمال المشروع وبدء العمل به في أسرع وقت ممكن
.

هيئة التأمين الاجتماعي عرب غنيم الخدمات التأمينية أصحاب المعاشات مهندسي المتابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

انتهاء فصل الصيف

انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

شيكو

تكريم شيكو في افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي التجريبي يحتفي بالمسرح المصري.. اليوم

طارق الشناوى

وقعنا فى فخ السوشيال.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يعتذر لطارق الشناوي

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد