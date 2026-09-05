تحرك برلماني عاجل للانتهاء من مقر التأمين الاجتماعي لخدمة أهالي حلوان

أعلن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، عن خطوة جديدة على طريق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وذلك بعد الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة عرب غنيم، على شارع عزبة الوالدة الرئيسي، لإنشاء مقر جديد لهيئة التأمين الاجتماعي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين و أصحاب المعاشات على الخدمات التأمينية بالقرب من محل إقامتهم مؤكداً

جاء تخصيص قطعة الأرض استجابة للتحرك البرلماني والمطالب المستمرة بضرورة تعزيز الخدمات الحكومية والتأمينية داخل مناطق الدائرة.

وأشار إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 641 مترًا مربعًا، وتم استلامها رسميًا بمحضر تسليم، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بأملاك القاهرة والتخطيط العمراني وهيئة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب مهندسي المتابعة بحي حلوان.

وقال «حماد» فى تصريحات له : إن استلام الموقع يمثل خطوة تنفيذية مهمة، إلا أن الهدف الأساسي هو الانتقال سريعًا من مرحلة تخصيص الأرض إلى مرحلة الإنشاء والتشغيل الفعلي، حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحرك على أرض الواقع، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يتحملون مشقة الانتقال إلى مناطق بعيدة للحصول على الخدمات.

ووجّه النائب عيد حماد خالص الشكر والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على استجابته لمطالب أهالي المنطقة ودعمه للخطوات الخاصة بتوفير مقر لهيئة التأمين الاجتماعي بعرب غنيم، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والنواب يمثل نموذجًا إيجابيًا لتحقيق مطالب المواطنين مطالباً بسرعة اتخاذ 4 إجراءات عاجلة وهى :

1. البدء الفوري في إعداد التصميمات الهندسية واعتمادها تمهيدًا لطرح وتنفيذ المشروع.

2. تحديد جدول زمني ملزم للإنشاء والتجهيز والتشغيل منعًا لأي تأخير بعد تخصيص الأرض وتسليمها رسميًا.

3. التنسيق الكامل بين محافظة القاهرة وهيئة التأمينات والجهات المعنية لتذليل أي إجراءات أو معوقات إدارية وفنية.

4. متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا بصورة دورية وإعلان الموقف التنفيذي للمشروع حتى افتتاح المقر وبدء تقديم خدماته للمواطنين.

وشدد النائب عيد حماد على أن توفير مقر متكامل للتأمين الاجتماعي في عرب غنيم ليس مجرد إنشاء مبنى خدمي، وإنما يمثل استثمارًا مباشرًا في راحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية داخل المنطقة، مؤكدًا استمرار تحركاته البرلمانية والتنفيذية حتى اكتمال المشروع وبدء العمل به في أسرع وقت ممكن

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